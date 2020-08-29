Gaziantep'te trafik kazası: 1 yaralı - Son Dakika

Gaziantep'te trafik kazası: 1 yaralı

Gaziantep'in İslahiye ilçesinde devrilen otomobilin sürücüsü yaralandı.

Gaziantep'in İslahiye ilçesinde devrilen otomobilin sürücüsü yaralandı. Alınan bilgiye göre, İslahiye- Nurdağı kara yolu Göltepe Mahallesi mevkisinde Bülent G'nin(46) kullandığı 31 Y 4897 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu devrildi. Kazada yaralanan otomobil sürücüsü 112 Acil Servis ekiplerince İslahiye Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Yaralının sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

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