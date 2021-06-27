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Gaziantep'te trafik kazası: 1 yaralı - Son Dakika

Gaziantep'te trafik kazası: 1 yaralı

27.06.2021 17:04
Gaziantep'te trafik kazası: 1 yaralı, System.String[]

Gaziantep'in İslahiye ilçesinde önüne çıkan otomobil ile çarpışan motosiklet sürücüsü yaralandı.

Gaziantep'in İslahiye ilçesinde önüne çıkan otomobil ile çarpışan motosiklet sürücüsü yaralandı.

Kaza, İslahiye ilçesindeki merkeze bağlı Atatürk Mahallesi Şahinbey Caddesinde meydana geldi.

Halil E.G. idaresindeki 27 SU 317 plakalı motosiklet ile Toyota marka 06 DN 2867 plakalı otomobilin çarpışması sonucu motosiklet sürücüsü yaralandı.

Yaralanan sürücü olay yerine çağrılan 112 sağlık ekipleri tarafından İslahiye Devlet Hastanesi'ne sevk edilerek tedavi altına alındı.

Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı. - GAZİANTEP

Gaziantep'te trafik kazası: 1 yaralı
Gaziantep'te trafik kazası: 1 yaralı
Gaziantep'te trafik kazası: 1 yaralı
Gaziantep'te trafik kazası: 1 yaralı
Gaziantep'te trafik kazası: 1 yaralı
Gaziantep'te trafik kazası: 1 yaralı
Gaziantep'te trafik kazası: 1 yaralı

Gaziantep, Otomobil, Şahinbey, Kaza, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Gaziantep'te trafik kazası: 1 yaralı - Son Dakika


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