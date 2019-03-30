Gaziantep'te Trafik Kazası: 10 Yaralı
55 dakika önce
Gaziantep'in Nurdağı ilçesinde yolcu minibüsünün devrilmesi sonucu 2'si çocuk 10 kişi yaralandı.
Gaziantep'in Nurdağı ilçesinde yolcu minibüsünün devrilmesi sonucu 2'si çocuk 10 kişi yaralandı.
M.F. idaresindeki 48 V 2784 plakalı minibüs, Tarsus-Adana-Gaziantep (TAG) Otoyolu'nun 7. kilometresinde refüje devrildi.
Kazada, sürücü ile araçtaki 2'si çocuk 9 kişi yaralandı.
Yaralılar, 112 Acil Servis ekiplerince Gaziantep ve Nurdağı'ndaki hastanelere kaldırıldı.
Minibüstekilerin, Mardin'den Adana'daki yakınlarının düğününe gittikleri öğrenildi.
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Haber Yayın Tarihi : 30.03.2019 05:32 Kaynak: AA
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