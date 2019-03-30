Son Dakika Haberleri: Gaziantep'te Trafik Kazası: 10 Yaralı

Gaziantep'te Trafik Kazası: 10 Yaralı

55 dakika önce

Gaziantep'in Nurdağı ilçesinde yolcu minibüsünün devrilmesi sonucu 2'si çocuk 10 kişi yaralandı.

Gaziantep'te Trafik Kazası: 10 Yaralı, System.String[]
Gaziantep'in Nurdağı ilçesinde yolcu minibüsünün devrilmesi sonucu 2'si çocuk 10 kişi yaralandı.


M.F. idaresindeki 48 V 2784 plakalı minibüs, Tarsus-Adana-Gaziantep (TAG) Otoyolu'nun 7. kilometresinde refüje devrildi.

Kazada, sürücü ile araçtaki 2'si çocuk 9 kişi yaralandı.

Yaralılar, 112 Acil Servis ekiplerince Gaziantep ve Nurdağı'ndaki hastanelere kaldırıldı.


Minibüstekilerin, Mardin'den Adana'daki yakınlarının düğününe gittikleri öğrenildi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 30.03.2019 05:32 Kaynak: AA

Nurdağı, Gaziantep, Güncel
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