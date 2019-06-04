Son Dakika Haberleri: Gaziantep'te trafik kazası: 10 yaralı
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Gaziantep'te trafik kazası: 10 yaralı

55 dakika önce

Gaziantep'te meydana gelen trafik kazasında 10 kişi yaralandı.

Gaziantep'te trafik kazası: 10 yaralı, System.String[]
Gaziantep'te meydana gelen trafik kazasında 10 kişi yaralandı.
Alınan bilgiye göre, Gaziantep- Nurdağı kara yolunda sürücüleri henüz belirlenemeyen 35 AL 1470 plakalı otomobil ile karşı yönden gelen 33 AJH 48 plakalı hafif ticari araç çarpıştı.
Kazada araçlardaki 10 kişi yaralandı. Ambulanslarla hastanelere kaldırılan yaralıların hayati tehlikelerinin bulunmadığı öğrenildi.
Haber Yayın Tarihi : 04.06.2019 10:27 Kaynak: AA
Nurdağı, Gaziantep, Güncel
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