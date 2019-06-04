Gaziantep'te trafik kazası: 10 yaralı
55 dakika önce
Gaziantep'te meydana gelen trafik kazasında 10 kişi yaralandı.
Gaziantep
Haber Yayın Tarihi : 04.06.2019 10:27 Kaynak: AA
'te meydana gelen trafik kazasında 10 kişi yaralandı.
Alınan bilgiye göre, Gaziantep- Nurdağı
kara yolunda sürücüleri henüz belirlenemeyen 35 AL 1470 plakalı otomobil ile karşı yönden gelen 33 AJH 48 plakalı hafif ticari araç çarpıştı.
Kazada araçlardaki 10 kişi yaralandı. Ambulanslarla hastanelere kaldırılan yaralıların hayati tehlikelerinin bulunmadığı öğrenildi.
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