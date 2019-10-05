Son Dakika Haberleri: Gaziantep'te trafik kazası: 10 yaralı
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Gaziantep'te trafik kazası: 10 yaralı

40 dakika önce

Gaziantep'te hafif ticari aracın devrilmesi sonucu 5'i çocuk, 10 kişi yaralandı.

Gaziantep'te hafif ticari aracın devrilmesi sonucu 5'i çocuk, 10 kişi yaralandı.

Mustafa Horoz idaresindeki 27 Y 3834 plakalı hafif ticari araç, Yeşilvadi Mahallesi'nde önce kaldırıma ardından da refüje çarparak devrildi.

Kazada araçta bulunan aynı aileden 5'i çocuk, 10 kişi yaralandı. Bazı yaralılar sıkıştıkları yerden itfaiye ekiplerince çıkarıldı.

Çağrılan 112 Acil Servis ekipleri, yaralılara müdahale ederken taktıkları eldivenlerden balon yaparak, çocukları sakinleştirmeye çalıştı.

Kentteki çeşitli hastanelere kaldırılan yaralıların durumlarının iyi oyduğu öğrenildi.

Bir süre kapanan yol ekiplerin çalışmasının ardından yeniden ulaşıma açıldı.

Araçtakilerin Burç Ormanı'na pikniğe gittiği öğrenildi.

Gaziantep'te trafik kazası: 10 yaralı

Gaziantep, Araç, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 05.10.2019 03:14 Kaynak: AA
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