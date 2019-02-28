Son Dakika Haberleri: Gaziantep'te Trafik Kazası: 2 Ölü, 3 Yaralı

Gaziantep'te Trafik Kazası: 2 Ölü, 3 Yaralı

1 saat önce

Gaziantep'in İslahiye ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 2 kişi öldü, 3 kişi yaralandı.

Gaziantep'te Trafik Kazası: 2 Ölü, 3 Yaralı, System.String[]
Gaziantep'in İslahiye ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 2 kişi öldü, 3 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Mehmet Ali D. yönetimindeki 27 BSH 53 plakalı hafif ticari araç, ilçeye bağlı Gökçedere kavşağı yakınlarında Süleyman Ağca'nın kullanıldığı 80 GK 191 plakalı otomobille çarpıştı.

Kazada, otomobilde bulunan Ayşe Ağca olay yerinde, İbrahim Saçlıçoban ise kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

Yaralanan sürücü Süleyman Ağca ile araçta bulunan Hidayet ve Hakkı Ağca ise 112 Acil Servis ekiplerince çevredeki hastanelere kaldırıldı. Yaralılardan ikisinin hayati tehlikesinin bulunduğu bildirildi.

Kaza sonrasında alev alan hafif ticari araç, itfaiye ekiplerince söndürüldü. Olaydan sonra ormanlık alana kaçan sürücü Mehmet Ali D. jandarma ekiplerince gözaltına alındı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 28.02.2019 05:13 Kaynak: AA

Yenikadinda Gösterme, Güncel
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