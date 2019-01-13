Gaziantep'te Trafik Kazası: 2 Ölü
42 dakika önce
Gaziantep'te elektrikli bisikletin kamyonete çarpması sonucu 2 genç hayatını kaybetti.
Gaziantep
'te elektrikli bisikletin kamyonete çarpması sonucu 2 genç hayatını kaybetti.
Alına bilgiye göre, Ramazan Kaya
(16) idaresindeki elektrikli bisiklet, Kıbrıs
Mahallesi Aşık Mahsuni Şerif
Caddesi'nde kamyonete arkadan çarptı.
İhbar üzerine kaza yerine gelen sağlık ekipleri, Kaya ile kuzeni Ahmet Akyüz'ün (17) hayatını kaybettiğini belirledi.
Kuzenlerin cenazeleri, Gaziantep Adli Tıp
Kurumundaki otopsi işlemlerinin ardından yakınlarına teslim edildi.
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Haber Yayın Tarihi : 13.01.2019 11:17 Kaynak: AA
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