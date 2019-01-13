Son Dakika Haberleri: Gaziantep'te Trafik Kazası: 2 Ölü

Gaziantep'te Trafik Kazası: 2 Ölü

42 dakika önce

Gaziantep'te elektrikli bisikletin kamyonete çarpması sonucu 2 genç hayatını kaybetti.

Gaziantep'te Trafik Kazası: 2 Ölü, System.String[]
Gaziantep'te elektrikli bisikletin kamyonete çarpması sonucu 2 genç hayatını kaybetti.

Alına bilgiye göre, Ramazan Kaya (16) idaresindeki elektrikli bisiklet, Kıbrıs Mahallesi Aşık Mahsuni Şerif Caddesi'nde kamyonete arkadan çarptı.

İhbar üzerine kaza yerine gelen sağlık ekipleri, Kaya ile kuzeni Ahmet Akyüz'ün (17) hayatını kaybettiğini belirledi.

Kuzenlerin cenazeleri, Gaziantep Adli Tıp Kurumundaki otopsi işlemlerinin ardından yakınlarına teslim edildi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 13.01.2019 11:17 Kaynak: AA

Kıbrıs, Ramazan Kaya, Gaziantep, Güncel
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