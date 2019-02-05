Son Dakika Haberleri: Gaziantep'te Trafik Kazası: 2 Yaralı

Gaziantep'te Trafik Kazası: 2 Yaralı

48 dakika önce

Gaziantep'te iki otomobilin çarpışması sonucu 2 kişi yaralandı.

Gaziantep'te Trafik Kazası: 2 Yaralı, System.String[]
Gaziantep'te iki otomobilin çarpışması sonucu 2 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Mesut Yıldız idaresindeki 27 TJ 769 plakalı otomobil, Fevzi Çakmak Bulvarı adliye kavşağında Mesut Can yönetimindeki 27 YJ 230 plakalı otomobille çarpıştı. Kaza sonrası Can idaresindeki otomobil, yaklaşık 70 metre ileride direğe çarparak durabildi.

Kazada yaralanan sürücülere, olay yerine gelen 112 Acil Servis ekiplerince, ayakta müdahale edildi.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 05.02.2019 04:48 Kaynak: AA

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