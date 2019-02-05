Gaziantep'te Trafik Kazası: 2 Yaralı

Gaziantep'te iki otomobilin çarpışması sonucu 2 kişi yaralandı.

Gaziantep'te iki otomobilin çarpışması sonucu 2 kişi yaralandı.



Alınan bilgiye göre, Mesut Yıldız idaresindeki 27 TJ 769 plakalı otomobil, Fevzi Çakmak Bulvarı adliye kavşağında Mesut Can yönetimindeki 27 YJ 230 plakalı otomobille çarpıştı. Kaza sonrası Can idaresindeki otomobil, yaklaşık 70 metre ileride direğe çarparak durabildi.



Kazada yaralanan sürücülere, olay yerine gelen 112 Acil Servis ekiplerince, ayakta müdahale edildi.



Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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