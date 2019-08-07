Son Dakika Haberleri: Gaziantep'te trafik kazası: 3 ölü, 12 yaralı
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Gaziantep'te trafik kazası: 3 ölü, 12 yaralı

1 saat önce

Gaziantep'te, yolcu minibüsü ile otomobilin çarpışması sonucu 3 kişi öldü, 12 kişi yaralandı.

Gaziantep'te trafik kazası: 3 ölü, 12 yaralı, System.String[]
Gaziantep'te, yolcu minibüsü ile otomobilin çarpışması sonucu 3 kişi öldü, 12 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Gaziantep- Şanlıurfa kara yolunun 15'inci kilometresinde, Nihat Kılıç yönetimindeki 27 C 7034 plakalı yolcu minibüsü, Ömer Faruk Aydoğru idaresindeki 63 VD 184 plakalı otomobil ile çarpıştı.

Kazada, minibüs sürücüsü Kılıç, Abdullah Doğan, Ahmet Badıllı hayatını kaybetti. Yaralanan 12 kişi 112 Acil Servis ekiplerince kentteki hastanelere kaldırıldı. Yaralılardan 2'sinin durumunun ağır olduğu öğrenildi.
Kaza nedeniyle kontrollü sağlanan trafik akışı, araçların kaldırılmasının ardından normale döndü.
Gaziantep, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 07.08.2019 11:00 Kaynak: AA
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