Son Dakika Haberleri: Gaziantep'te trafik kazası: 3 ölü
Son Dakika Güncel Gaziantep'te trafik kazası: 3 ölü

Gaziantep'te trafik kazası: 3 ölü

43 dakika önce

Gaziantep'te refüje çarpan otomobildeki 3 kişi yaşamını yitirdi.

Gaziantep'te trafik kazası: 3 ölü, System.String[]

Gaziantep'te refüje çarpan otomobildeki 3 kişi yaşamını yitirdi.

Alınan bilgiye göre, Hakan Gençoğlu yönetimindeki plakası öğrenilemeyen otomobil, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu merkez Şehitkamil ilçesi İpek Yolu'nda refüje çarptı.

Kazada araçta sıkışan sürücü ile Kamil Cankeskin ve Ali Erfidan itfaiye yardımıyla bulundukları yerden çıkarıldı.

Ambulanslarla hastanelere kaldırılan yaralılar, yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Kazada hayatını kaybedenlerin cenazeleri Gaziantep Adli Tıp Kurumu'ndaki işlemlerinin ardından yakınlarına teslim edilecek.

Şehitkamil, İpek Yolu, Gaziantep, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 14.10.2019 11:00 Kaynak: AA
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