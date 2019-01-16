Son Dakika Haberleri: Gaziantep'te Trafik Kazası: 3 Yaralı

Gaziantep'te Trafik Kazası: 3 Yaralı

1 saat önce

Gaziantep'te meydana gelen trafik kazasında 3 kişi yaralandı.

Gaziantep'te Trafik Kazası: 3 Yaralı, System.String[]
Gaziantep'te meydana gelen trafik kazasında 3 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Behlül Çakmak idaresindeki 27 RR 122 plakalı otomobil, Sani Konukoğlu Bulvarı'nda karşı yönden gelen Eray Sarmış yönetimindeki 27 AOB 50 plakalı otomobile çarparak devrildi.

Kazada yaralanan iki sürücü ve Behlül Çakmak'ın kullandığı araçta bulunan Ömer Savun, olay yerine gelen 112 Acil Servis ekiplerince kentteki hastanelere kaldırıldı.

Yaralıların durumunun iyi olduğu öğrenildi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 16.01.2019 06:00 Kaynak: AA

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