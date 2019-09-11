Son Dakika Haberleri: Gaziantep'te trafik kazası: 3 yaralı
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Gaziantep'te trafik kazası: 3 yaralı

8 dakika önce

Gaziantep'in Nurdağı ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu ikisi ağır, 3 kişi yaralandı.

Gaziantep'te trafik kazası: 3 yaralı, System.String[]

Gaziantep'in Nurdağı ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu ikisi ağır, 3 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Nurdağı- İslahiye kara yolu 3. kilometresi Gökçedere Kavşağında meydana gelen kazada İsmail T. yönetimindeki 27 ACK 846 plakalı otomobille Nazmiye Ş'nin kullandığı 27 SS 812 plakalı otomobil çarpıştı.

Kazada ağır yaralanan sürücü İsmail T. ve yanındaki eşi Meltem T, 112 sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Gaziantep Dr. Ersin Aslan Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Diğer sürücü Nazmiye Ş. ise İslahiye Devlet Hastanesi'nde tedavi altına alındı.

Gaziantep, Gökçedere, Nurdağı, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 11.09.2019 07:16 Kaynak: AA
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