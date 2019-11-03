Son Dakika Haberleri: Gaziantep'te trafik kazası: 3 yaralı
Son Dakika Güncel Gaziantep'te trafik kazası: 3 yaralı

Gaziantep'te trafik kazası: 3 yaralı

6 saat önce

Gaziantep'in İslahiye ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 3 kişi yaralandı.

Gaziantep'te trafik kazası: 3 yaralı, System.String[]

Gaziantep'in İslahiye ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 3 kişi yaralandı.


Alınan bilgiye göre, Yunus Emre Uçar'ın (19) kullandığı 27 SS 418 plakalı motosiklet, İslahiye-Hassa kara yolu Yeşilyurt Mahallesi mevkisinde yolun karşısına geçmeye çalışan Hüseyin Aktan'a (50) çarptı.

Kazada Uçar ve Aktan ile motosiklette yolcu olarak bulunan Mustafa Savcı (20) yaralandı.

Yaralılar ambulanslarla İslahiye Devlet Hastanesi'ne kaldırılırken, hayati tehlikesi bulunduğu bildirilen Aktan, Dr. Ersin Arslan Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi.

Güncel

Haber Yayın Tarihi: 03.11.2019 12:26 Kaynak: AA
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