Gaziantep'te Trafik Kazası: 4 Yaralı
1 saat önce
Gaziantep'te otomobil ile hafif ticari aracın çarpışması sonucu 4 kişi yaralandı.
Gaziantep
'te otomobil ile hafif ticari aracın çarpışması sonucu 4 kişi yaralandı. Cuma Kurt
idaresindeki 07 KM 344 plakalı otomobil, Gaziantep- Şanlıurfa
kara yolunun 11'inci kilometresinde Atalay Levent Erler yönetimindeki 01 BDL 70 plakalı hafif ticari araçla çarpıştı.
Kazada hafif ticari aracın sürücüsü Erler ile otomobildeki 3 kişi yaralandı.
Araçta sıkışan Atalay Levent Erler, itfaiye ekipleri tarafından bulunduğu yerden çıkarıldı.
112 Acil Servis
ekiplerince kent merkezindeki çeşitli hastanelere kaldırılan yaralıların sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.
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Haber Yayın Tarihi : 26.12.2018 04:36 Kaynak: AA
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