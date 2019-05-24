Son Dakika Haberleri: Gaziantep'te trafik kazası: 4 yaralı

Gaziantep'te trafik kazası: 4 yaralı

5 saat önce

Gaziantep'te iki otomobilin çarpışması sonucu 3'ü ağır 4 kişi yaralandı.

Gaziantep'te trafik kazası: 4 yaralı, System.String[]
Gaziantep'te iki otomobilin çarpışması sonucu 3'ü ağır 4 kişi yaralandı.

Hanifi Durmaz (72) idaresindeki 27 SE 768 plakalı otomobil, İslahiye- Hassa kara yolu Boğaziçi üst geçit kavşağında, Ökkeş Yabançiçeği (57) yönetimindeki 31 KY 184 plakalı otomobille çarpıştı.

Kazada, sürücüler Durmaz ve Yabançiçeği'nin yanı sıra araçlarda bulunan Ömer Manatoğlu (49) ve Ahmet İstanbulluoğlu (17) yaralandı.

Yaralılardan durumu ağır olan Yabançiçeği, Manatoğlu ve Durmaz, 112 Acil Servis ekiplerince Gaziantep 25 Aralık Devlet Hastanesine, diğer yaralı İstanbulluoğlu ise İslahiye Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Haber Yayın Tarihi : 24.05.2019 07:49 Kaynak: AA
Hassa, Gaziantep, Güncel
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