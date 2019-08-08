Son Dakika Haberleri: Gaziantep'te trafik kazası: 4 yaralı
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Gaziantep'te trafik kazası: 4 yaralı

1 saat önce

Gaziantep'te iki otomobilin çarpışması sonucu 4 kişi yaralandı.

Gaziantep'te trafik kazası: 4 yaralı, System.String[]
Gaziantep'te iki otomobilin çarpışması sonucu 4 kişi yaralandı.
Alınan bilgiye göre, Reşit Aksoy'un kullandığı 34 KE 0356 plakalı otomobil Gaziantep- Şanlıurfa kara yolunun 11'inci kilometresinde karşı yönden gelen Mehmet Şeker yönetimindeki 27 AG 150 plakalı otomobille çarpıştı.
Kazada sürücü Şeker ile aynı otomobilde bulunan Alparslan, Canan ve Pınar Şeker yaralandı. Yaralılar, olay yerine gelen 112 Acil Servis ekiplerince kentteki hastanelere kaldırıldı.
Yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.
Mehmet Şeker, Şanlıurfa, Gaziantep, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 08.08.2019 07:16 Kaynak: AA
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