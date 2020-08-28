Gaziantep'te trafik kazası: 4 yaralı - Son Dakika

Alınan bilgiye göre, Abidin B. (49) yönetimindeki 80 EN 013 plakalı kamyonet, Nurdağı- İslahiye kara yolu Kozdere kavşağında Mehmet E. (64) yönetimindeki 31 F 6183 plakalı tır çarpıştı.

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