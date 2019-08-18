Gaziantep'te trafik kazası: 5'i çocuk 8 yaralı
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Gaziantep'te trafik kazası: 5'i çocuk 8 yaralıGAZİANTEP - Gaziantep'te bir aracın şarampole yuvarlanması sonucu meydana gelen trafik kazasında 5'i çocuk toplam 8 kişi yaralandı.
Gaziantep Haber Yayın Tarihi: 18.08.2019 01:40 Kaynak: İHA
'te trafik kazası: 5'i çocuk 8 yaralı
GAZİANTEP - Gaziantep'te bir aracın şarampole yuvarlanması sonucu meydana gelen trafik kazasında 5'i çocuk toplam 8 kişi yaralandı.
Edinilen bilgiye göre kaza Gaziantep- Nizip
kara yolunun 20. kilometresinde meydana geldi. Ömer Alaca
idaresindeki 27 B 4780 plakalı otomobil direksiyon hakimiyeti kaybolunca şarampole devrildi. Yaşanan kaza sonucu aracın içerisinde bulunan 5'i çocuk 8 kişi yaralandı.
Yaralılar çevredeki vatandaşların haber vermesiyle olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından Nizip Devlet Hastanesine kaldırıldı. Hastaneye kaldırılan yaralıların durumlarının iyi olduğu ve hayati tehlikelerinin bulunmadığı belirtildi.
Kaza ile ilgili inceleme başlatıldı.
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