Son Dakika Haberleri: Gaziantep'te trafik kazası: 6 yaralı
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Gaziantep'te trafik kazası: 6 yaralı

1 saat önce

Gaziantep'te öğrenci sevisi ile iki aracın karıştığı trafik kazasında 6 kişi yaralandı.

Gaziantep'te trafik kazası: 6 yaralı, System.String[]

Gaziantep'te öğrenci sevisi ile iki aracın karıştığı trafik kazasında 6 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, sürücüleri henüz belirlenemeyen 27 S 0539 plakalı lise öğrencilerini taşıyan servis minibüsü ile 27 AN 686 plakalı hafif ticari araç, Osmangazi Mahallesi Muhsin Yazıcıoğlu Caddesi'nde çarpıştı.

Çapışmanın etkisiyle kontrolden çıkan minibüs daha sonra trafik ışıklarında bekleyen 27 E 1096 plakalı otomobile çarptı.

Kazada, minibüs ve hafif ticari aracın sürücüleri ile 4 lise öğrencisi yaralandı.

Sağlık ekiplerince kentteki hastanelere kaldırılan yaralılardan 2'sinin durumunun ağır olduğu öğrenildi.

Osmangazi, Gaziantep, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 03.10.2019 05:18 Kaynak: AA
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