Damadını şarampole yuvarlayıp öldüren kayınpederden feci iddia: Kızımı fuhuş yapmaya zorluyordu - Son Dakika
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Damadını şarampole yuvarlayıp öldüren kayınpederden feci iddia: Kızımı fuhuş yapmaya zorluyordu

18.08.2022 16:19

Gaziantep'te önce şarampole yuvarladığı damadını daha sonra silahla vurarak öldüren İsmail Demir, damadı Halil Ağbaş'ın son 1 haftadır kızını fuhşa zorladığını öne sürdü. Demir, Halil Ağbaş'ın kendisini tehdit ederek 5 bin lira para talep ettiğini söyledi. Parayı vermeyi kabul etmeyince damadının kendisine, "O zaman ben de kızını fuhuşta çalıştırıp ayda 20 bin lira kazanırım" dediğini iddia eden Demir, suç duyurusunda bulunduklarını belirtti.

Şahinbey ilçesine bağlı kırsal Sırasöğüt Mahallesi yakınlarında dün iddiaya göre, 4 çocuk annesi Gönül Ağbaş'a şiddet uygulayan Halil Ağbaş, eşini fuhuş yapmaya zorladı. Bunun üzerine ağabeyi Beyhan Demir'i arayan Gönül Ağbaş, kendisini babasının evine götürmesini istedi. Kız kardeşinin yardım çağrısı üzerine Gaziantep'e gelen Beyhan Demir, kız kardeşini alarak Sırasöğüt Mahallesi'ndeki baba evine doğru yola çıktı.

AV TÜFEĞİYLE ÖLDÜRDÜ

Gönül Ağbaş ile ağabeyi Demir'in içinde bulunduğu 27 AHY 989 plakalı ticari araç ile karşı yönden gelen Halil Ağbaş'ın kullandığı 27 AHG 622 plakalı motosiklet mahalle girişinde kafa kafaya çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle araç yol kenarına savrulurken, motosikletten düşen Halil Ağbaş hafif yaralandı. Kazanın ardından sinir krizi geçiren 4 çocuk annesi Gönül Ağbaş olay yerinde bayılırken, kazayı duyan kayınbaba İsmail Demir aracıyla olay yerine geldi. Bu sırada damadıyla tartışan Demir, Halil Ağbaş'a yanında getirdiği av tüfeğiyle ateş etti. Kanlar içerisinde kalan Halil Ağbaş olay yerinde hayatını kaybederken, jandarma ekipleri Ağbaş'ın eşi Gönül Ağbaş'ı, kayınbaba İsmail Demir'le oğlu Beyhan Demir'i gözaltına aldı.

Damadını öldüren kayınpederden kan donduran iddia: Kızımı fuhuş yapmaya zorluyordu

ÇOK SAYIDA SUÇ KAYDI ÇIKTI

Cenazesi otopsi işlemlerinin ardından defnedilen Halil Ağbaş'ın uyuşturucu kullanma, adam yaralama ve tehditten çok sayıda suç kaydının olduğu öğrenilirken, İsmail Demir ile oğlu Beyhan Demir'in jandarmada verdiği ifade ortaya çıktı.

Damadını öldüren kayınpederden kan donduran iddia: Kızımı fuhuş yapmaya zorluyordu

"KIZINI FUHŞA ZORLAYIP AYDA 20 BİN TL KAZANIRIM"

Damadının kızını bir haftadır fuhuş yapmaya zorladığını iddia eden Demir, Halil Ağbaş'ın kendisini tehdit ederek 5 bin lira para talep ettiğini söyledi. Parayı vermeyi kabul etmeyince damadının kendisine, "O zaman ben de kızını fuhuşta çalıştırıp ayda 20 bin lira kazanırım" dediğini iddia eden Demir, "15 ve 17 Ağustos'ta Cumhuriyet Başsavcılığına giderek yaşananlarla ilgili suç duyurusunda bulundum. Kızım da 16 Ağustos akşamı Düztepe Polis Merkezine gidip eşinden şikayetçi olmuş. Sabaha kadar karakolda kalmış. Kızım sabah bana ağabeyi ile köye gideceğini söyledi. Ben de onların arkasından yola çıktım. Yolda giderken oğlumun aracının motosiklete çarptığını gördüm. Ben olayı anlamaya çalışırken oğlum, ' Baba, Halil seni öldürmeye gelmiş' dedi. O sıra Halil'in elini beline attığını görünce kendimi savunmak için birkaç el ateş ettim" ifadelerini kullandı.

"MOTOSİKLETİ ÜZERİMİZE SÜRDÜ"

Kayınbirader Beyhan Demir ise jandarmada verdiği ifadede eniştesi Halil Ağbaş'ın babasının mahalledeki evine giderek annesine hakaretler ettiğini söyledi. Mahalleye yaklaştıkları sırada eniştesi Ağbaş'ın kullandığı motosikleti araçlarının üzerine sürdüğünü belirten Demir, "Ben arabayı sol şeride geçirip, kazadan kurtulmak istedim. O da sola şeride geçince kaza yaptık. Jandarma ve ambulansı arayıp yere düşen enişteme yardım ettim. Olayı telefonda babama anlatırken kız kardeşim sinir krizi geçirip bayıldı. Babam da kız kardeşimi öyle görünce bir şey olduğunu düşünerek araçtan av tüfeğiyle indi. O sırada babama bir şeyler söyleyen Halil, elini beline attı. Babam da onu görünce tüfeğiyle ateş etti" dedi.

"CİNAYETİ PLANLADILAR, İDDİALARI DOĞRU DEĞİL"

Yaşanan olayla ilgili yazılı açıklama yapan Avukat Ramazan Hakan Urul da olayın planlı gerçekleşmediğini savundu. Maktul Halil Ağbaş'ın sayısız suç kaydı olduğunu ve eşine sürekli şiddet uyguladığını söyleyen Urul, "İsmail Demir, kızını fuhşa zorlamasından dolayı Ağbaş hakkında 2 defa suç duyurusunda bulundu. Hatta müvekkilimin kızı Gönül Ağbaş, Düztepe Polis Merkezine giderek fuhşa zorlandığı iddiasıyla olaydan önce aynı gün içerisinde şikayetçi olmuştur. Maktul Ağbaş, şikayet edildiği için köye müvekkillerimi öldürmeye geliyor. Her şeyden habersiz bir şekilde kızını ve evladını alarak köyüne giden müvekkilimin cinayeti planlamadığı aşikardır. Maktul, müvekkillerimin üzerine motosikleti sürerek kazaya sebebiyet veriyor. Cinayetin planlı olduğu şeklindeki iddialar gerçeği yansıtmıyor" ifadelerine yer verdi.

YORUMLAR
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Kaynak: İHA

İsmail Demir, Gaziantep, Tragger, Baba, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Damadını şarampole yuvarlayıp öldüren kayınpederden feci iddia: Kızımı fuhuş yapmaya zorluyordu - Son Dakika

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SON DAKİKA: Damadını şarampole yuvarlayıp öldüren kayınpederden feci iddia: Kızımı fuhuş yapmaya zorluyordu - Son Dakika
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