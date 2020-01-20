Gaziantep'te trafik kontrollerinde 2 bin 601 araç denetlendi - Son Dakika
Son Dakika Güncel Gaziantep'te trafik kontrollerinde 2 bin 601 araç denetlendi - Son Dakika

Gaziantep'te trafik kontrollerinde 2 bin 601 araç denetlendi

6 saat önce

Gaziantep'te trafik polisi ekiplerince yapılan kontrollerde 2 bin 601 araç kontrol edildi.

Gaziantep'te trafik kontrollerinde 2 bin 601 araç denetlendi, System.String[]

Gaziantep'te trafik polisi ekiplerince yapılan kontrollerde 2 bin 601 araç kontrol edildi.

Emniyetten yapılan yazılı açıklamaya göre, Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü, Bölge Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ve Bölge Trafik İstasyon Amirliği ekiplerinin denetimleri devam ediyor.

Kent genelinde dün yapılan kontrollerde 2 bin 601 araç ve sürücüsü denetlendi.

Yapılan kontrollerde trafik güvenliği ve diğer vatandaşların can güvenliğini tehlikeye düşüren, 10 sürücüye alkollü olarak araç kullanmaktan, 20 araç sürücüsü ve plakasına kırmızı ışık ihlalinden, 99 sürücüye ve araç plakasına hız ihlalinden, 248 aracın tescil plakasına hatalı park etmekten, 2 sürücüye dış ışık donanımı bozuk veya aykırı araç kullanmaktan, 2 sürücüye sürücü sertifikası ile araç kullanmaktan, 3 sürücüye sürekli korna çalıp çevreyi rahatsız etmekten, 1 araç sahibine kış lastiği kullanmamaktan, 87 sürücüye de diğer trafik kurallarını ihlal etmekten işlem yapıldı.

Toplam 472 sürücü, yolcu ve araç plakasına işlem yapıldı, 38 araç trafikten men edildi ve 10 sürücü belgesine el konuldu.

Gaziantep, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 20.01.2020 09:30 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Son dakika: "Toprak Dede" olarak bilinen TEMA Vakfı kurucusu Hayrettin Karaca hayatını kaybetti
Cinayet işlemeyi reddeden kişiye sütyen giydiren "Döner Kardeşler" adlı suç örgütüne yönelik dava başlıyor Öğrencilerin vücuduna sıcak soba maşası değdiren öğretmen açığa alındı Son dakika: FETÖ'den aranan Yusuf Bekmezci ve Arif Sarı yakalandı

Son Dakika Haberleri

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 20.01.2020 16:06:11. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Gaziantep'te trafik kontrollerinde 2 bin 601 araç denetlendi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]