Gaziantep'te trafik kontrollerinde 2 bin 601 araç denetlendi - Son Dakika

Gaziantep'te trafik polisi ekiplerince yapılan kontrollerde 2 bin 601 araç kontrol edildi.

Emniyetten yapılan yazılı açıklamaya göre, Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü, Bölge Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ve Bölge Trafik İstasyon Amirliği ekiplerinin denetimleri devam ediyor.

Kent genelinde dün yapılan kontrollerde 2 bin 601 araç ve sürücüsü denetlendi.

Yapılan kontrollerde trafik güvenliği ve diğer vatandaşların can güvenliğini tehlikeye düşüren, 10 sürücüye alkollü olarak araç kullanmaktan, 20 araç sürücüsü ve plakasına kırmızı ışık ihlalinden, 99 sürücüye ve araç plakasına hız ihlalinden, 248 aracın tescil plakasına hatalı park etmekten, 2 sürücüye dış ışık donanımı bozuk veya aykırı araç kullanmaktan, 2 sürücüye sürücü sertifikası ile araç kullanmaktan, 3 sürücüye sürekli korna çalıp çevreyi rahatsız etmekten, 1 araç sahibine kış lastiği kullanmamaktan, 87 sürücüye de diğer trafik kurallarını ihlal etmekten işlem yapıldı.

Toplam 472 sürücü, yolcu ve araç plakasına işlem yapıldı, 38 araç trafikten men edildi ve 10 sürücü belgesine el konuldu.