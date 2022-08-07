Gaziantep'te düğün konvoylarına ceza yağdı - Son Dakika
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Gaziantep'te düğün konvoylarına ceza yağdı

07.08.2022 14:00
Gaziantep'te düğün konvoylarına ceza yağdı

Gaziantep'te trafik polislerinin suçüstü yaptığı düğün konvoylarına 30 bin 184 lira para cezası kesildi.

Gaziantep'te trafik polislerinin suçüstü yaptığı düğün konvoylarına 30 bin 184 lira para cezası kesildi. Konvoya ceza kesildiği anlar kameraya yansırken araçların polis sirenini duyduktan sonra korna çalmayı kesmesi dikkat çekti.

Gaziantep'te trafiği felç eden onlarca araçlık düğün konvoylarına ceza yağdı. İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri akşam saatlerinde düğünden sonra oluşturulan konvoylara suçüstü yaptı. Akşam saatlerinde düğün konvoyu devriyesine çıkan trafik ekipleri, 23 Temmuz ile 6 Ağustos tarihleri arasında oluşturulan düğün konvoylarında yer alan 154 aracı tespit etti. Araçların plakasını alan ekipler, korna çalarak çevreyi rahatsız eden ve trafiği tehlikeye atan araçlara toplamda 30 bin 184 lira idari para cezası kesti.

Polis sireni çalınca kornalar sustu

Düğün konvoylarına suçüstü yapan ekiplerin araçlara idari para cezası uyguladığı anlar polis kamerasına yansıdı. Plakaları tek tek alan polislerin konvoydaki araçları sirenle uyararak, "Düğün konvoyu yapmak korna çalmak şehrimizde yasak" demesi dikkat çekti. Araçların polis sirenini duyduktan sonra korna çalmayı kesmesi görüntüye yansıdı. - GAZİANTEP

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Kaynak: İHA

Gaziantep, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Gaziantep'te düğün konvoylarına ceza yağdı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Gaziantep'te düğün konvoylarına ceza yağdı - Son Dakika
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