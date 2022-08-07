Gaziantep'te trafiği felç eden onlarca araçlık düğün konvoylarına ceza yağdı. İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri akşam saatlerinde düğünden sonra oluşturulan konvoylara suçüstü yaptı. Akşam saatlerinde düğün konvoyu devriyesine çıkan trafik ekipleri, 23 Temmuz ile 6 Ağustos tarihleri arasında oluşturulan düğün konvoylarında yer alan 154 aracı tespit etti. Araçların plakasını alan ekipler, korna çalarak çevreyi rahatsız eden ve trafiği tehlikeye atan araçlara toplamda 30 bin 184 lira idari para cezası kesti.

Kaynak: İHA

Gaziantep, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika › 3. Sayfa › Gaziantep'te düğün konvoylarına ceza yağdı - Son Dakika

Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.