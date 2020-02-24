Gaziantep'te trafik uygulamaları - Son Dakika
Son Dakika 3. Sayfa Gaziantep'te trafik uygulamaları - Son Dakika

Gaziantep'te trafik uygulamaları

6 saat önce

Gaziantep'te yapılan trafik uygulamalarında 62 araç trafikten men edilirken 19 sürücü belgesine de el konuldu.

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Gaziantep'te yapılan trafik uygulamalarında 62 araç trafikten men edilirken 19 sürücü belgesine de el konuldu.


Gaziantep'te, Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü, Bölge Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ve Bölge Trafik İstasyon Amirlikleri sorumluluk güzergahlarında 23 Şubat 2020 Pazar günü trafik kontrolleri yapıldı. Yapılan kontrollerde toplam 3 bin 584 araç ve sürücüsü denetlenirken 518 sürücü, yolcu ve araç plakasına işlem yapıldı. Toplamda ise 62 araç trafikten men edilirken 19 sürücü belgesine de el konuldu.


Kontroller kapsamında trafik güvenliği ve diğer vatandaşların can güvenliğini tehlikeye düşüren 17 sürücüye alkollü olarak araç kullanmaktan, 2 sürücüye alkol metre cihazına üflemeyi reddetmekten, 83 sürücüye ve araç plakasına hız ihlalinden, 224 aracın tescil plakasına hatalı park etmekten, 6 sürücüye dış ışık donanımı bozuk araç kullanmaktan, 11 sürücüye sürekli korna çalarak gürültü kirliliği yapmaktan, 1 sürücüye araca abartı egzoz takmaktan, 4 sürücüye tehlikeli şerit değiştirmekten ve 170 sürücüye diğer trafik kurallarını ihlal etmekten işlem yapıldı. - GAZİANTEP

Gaziantep, 3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 24.02.2020 11:47 Kaynak: İHA
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