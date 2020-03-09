Gaziantep'te trafik uygulamaları - Son Dakika
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Gaziantep'te trafik uygulamaları

6 saat önce

Gaziantep'te trafik ekipleri yaya önceliğine ve yük taşıyan araçlara yönelik denetimlerde bulundu.

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Gaziantep'te trafik ekipleri yaya önceliğine ve yük taşıyan araçlara yönelik denetimlerde bulundu.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamaya göre, 10 ekip, 20 personel tarafından kent merkezinde yaya önceliğine yönelik yapılan denetimlerde 699 araç ve sürücüsü denetlendi.

Yapılan kontrollerde, 39 sürücüye geçiş hakkını vermemekten, 14 sürücüye diğer trafik ihlallerinden, 7 sürücüye fenni muayene yaptırmamaktan, 3 sürücüye kırmızı ışık ihlalinden ve bir sürücüye de mali sorumluluk sigortası yaptırmamaktan cezai işlem uygulandı.

Öte yandan Bölge Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ile Bölge Trafik İstasyon Amirliği sorumluluk güzergahlarında, 11 ekip 21 personelin katılımıyla 6- 8 Mart tarihlerinde yapılan uygulamalarda, bin 250 araç ve sürücü denetlendi.

Yapılan kontrollerde 23 sürücüye, araçlarında bulundurması gereken araç-gereçleri bulundurmamaktan, 11 sürücüye muayene yaptırmamaktan, 16 sürücüye takograf kullanmamaktan, 10 sürücüye aracına yönetmeliğe aykırı ışık takmaktan, 65 sürücüye diğer trafik ihlallerinden cezai işlem uygulandı.

Ayırca, 26 araç trafikten men edildi, 3 araç sürücüsünün sürücü belgesi geri alındı.

Gaziantep, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 09.03.2020 03:26 Kaynak: AA
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