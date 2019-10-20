Son Dakika Haberleri: Gaziantep'te trafik uygulaması
Son Dakika Güncel Gaziantep'te trafik uygulaması

Gaziantep'te trafik uygulaması

1 saat önce

Gaziantep'te yapılan trafik uygulamasında 74 sürücüye para cezası verilirken, 22 kişinin de ehliyetine geçici süreyle el konuldu.

Gaziantep'te trafik uygulaması, System.String[]

Gaziantep'te yapılan trafik uygulamasında 74 sürücüye para cezası verilirken, 22 kişinin de ehliyetine geçici süreyle el konuldu.

Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekiplerince yapılan denetim ve uygulamalarda, 2 abartılı egzoz, 5 ışık donanımı bozuk, 16 aykırı ışık ve korna çalarak çevreyi rahatsız ederek saygısızca araç kullanan, 30 sürücü belgesiz ve yetkisiz araç kullanan, 21 alkollü araç kullanan olmak üzere toplamda 74 araç sürücüsüne para cezası verilirken, 22 sürücünün ise belgelerine geçici süreyle el konuldu.

Ayrıca, farklı yerlerde yapılan uygulamalarda da muhtelif maddelerden yine 475 araç sürücüsüne para cezası uygulandı. 124 araç ise trafikten men edildi.

Gaziantep, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 20.10.2019 11:20 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Sturridge, Süper Lig'de ilk golünü attı
Trabzonspor evinde Gaziantep'i 4-1 mağlup etti Trabzonspor 284 hafta sonra liderlik koltuğuna oturdu Son dakika: PKK'lı teröristlerden orman işçilerini taşıyan araca roketli saldırı: 4 yaralı

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 20.10.2019 13:10:21. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Gaziantep'te trafik uygulaması
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]