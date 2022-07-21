Gaziantep'te trafikte "hakaret" ve "kasten yaralama" iddiasıyla 1 kişi tutuklandı

Gaziantep'te trafikte "hakaret" ve "kasten yaralama" iddiasıyla gözaltına alınan şüpheli tutuklandı.
Gaziantep Cumhuriyet Başsavcılığından yapılan açıklamaya göre, merkez Şahinbey ilçesinde trafikte yol vermeme nedeniyle yaşanan tartışmayla ilgili şüpheli F.Ö. hakkında "kasten yaralama" ve "hakaret" suçlarından soruşturma başlatıldı.
Bu kapsamda adliyeye sevk edilen F.Ö. nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.
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