Gaziantep'te trafikte "hakaret" ve "kasten yaralama" iddiasıyla 1 kişi tutuklandı - Son Dakika
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Gaziantep'te trafikte "hakaret" ve "kasten yaralama" iddiasıyla 1 kişi tutuklandı

21.07.2022 22:15
Gaziantep'te trafikte "hakaret" ve "kasten yaralama" iddiasıyla 1 kişi tutuklandı

Gaziantep'te trafikte "hakaret" ve "kasten yaralama" iddiasıyla gözaltına alınan şüpheli tutuklandı.

Gaziantep'te trafikte "hakaret" ve "kasten yaralama" iddiasıyla gözaltına alınan şüpheli tutuklandı.

Gaziantep Cumhuriyet Başsavcılığından yapılan açıklamaya göre, merkez Şahinbey ilçesinde trafikte yol vermeme nedeniyle yaşanan tartışmayla ilgili şüpheli F.Ö. hakkında "kasten yaralama" ve "hakaret" suçlarından soruşturma başlatıldı.

Bu kapsamda adliyeye sevk edilen F.Ö. nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

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Kaynak: AA

Cumhuriyet, Gaziantep, Şahinbey, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Gaziantep'te trafikte 'hakaret' ve 'kasten yaralama' iddiasıyla 1 kişi tutuklandı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Gaziantep'te trafikte "hakaret" ve "kasten yaralama" iddiasıyla 1 kişi tutuklandı - Son Dakika
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