Gaziantep Cumhuriyet Başsavcılığından yapılan açıklamaya göre, merkez Şahinbey ilçesinde trafikte yol vermeme nedeniyle yaşanan tartışmayla ilgili şüpheli F.Ö. hakkında "kasten yaralama" ve "hakaret" suçlarından soruşturma başlatıldı.

Kaynak: AA

Cumhuriyet, Gaziantep, Şahinbey, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › Gaziantep'te trafikte 'hakaret' ve 'kasten yaralama' iddiasıyla 1 kişi tutuklandı - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.