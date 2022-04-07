Gaziantep'te trafo çaldıkları iddiasıyla 4 zanlı tutuklandı - Son Dakika
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Gaziantep'te trafo çaldıkları iddiasıyla 4 zanlı tutuklandı

07.04.2022 18:58
Gaziantep'te trafo çaldıkları iddiasıyla 4 zanlı tutuklandı

Gaziantep'in Nurdağı ilçesinde trafo çaldıkları gerekçesiyle gözaltına alınan 4 şüpheli tutuklandı.

Gaziantep'in Nurdağı ilçesinde trafo çaldıkları gerekçesiyle gözaltına alınan 4 şüpheli tutuklandı.

İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerince tarlalardan trafo çalınmasına yönelik çalışma başlatıldı.

Bu kapsamda TAG Otoyolu yakınlarında bir çiftçiye ait tarlada 4 zanlı trafo çalarken suçüstü yakalandı.

Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheli H.B, H.S, Z.G. ve Ü.G. çıkarıldıkları nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

Gaziantep'te trafo çaldıkları iddiasıyla 4 zanlı tutuklandı
Gaziantep'te trafo çaldıkları iddiasıyla 4 zanlı tutuklandı

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Gaziantep, Hisarcık, Nurdağı, Trafo, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Gaziantep'te trafo çaldıkları iddiasıyla 4 zanlı tutuklandı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Gaziantep'te trafo çaldıkları iddiasıyla 4 zanlı tutuklandı - Son Dakika
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