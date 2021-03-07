Gaziantep'te trafodan hırsızlık yapan zanlı yakalandı - Son Dakika

Gaziantep'te trafodan hırsızlık yapan zanlı yakalandı
07.03.2021 14:15
Gaziantep'te, elektrik trafosundan hırsızlık yapan şüpheli yakalandı.
Gaziantep'te, elektrik trafosundan hırsızlık yapan şüpheli yakalandı.
Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Şehitkamil İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından yapılan çalışmalarda, bir kuruma ait 5 elektrik trafosundan hırsızlık yaparak elektrik kesintisine sebep olduğu belirlenen E.N isimli şüpheli, Beylerbeyi Mahallesindeki bir eve yapılan operasyonla yakalandı.
Gözaltına alınan şüpheli hakkında başlatılan yasal işlem başlatıldı.
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