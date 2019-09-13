Gaziantep'te traktör çocuklara çarptı: 1 ölü, 1 yaralı
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Gaziantep'in Nizip ilçesinde traktörün çarptığı çocuklardan 1'i öldü, 1'i yaralandı.
Haber Yayın Tarihi: 13.09.2019 09:48 Kaynak: AA
Gaziantep'in Nizip ilçesinde traktörün çarptığı çocuklardan 1'i öldü, 1'i yaralandı.
Alınan bilgiye göre, Gökçeli Mahallesi'nde M.Y. (13) ailesinden izinsiz olarak aldığı 46 ZB 225 plakalı traktörle mahalle içerisinde gezerken direksiyon hakimiyetini kaybederek Güven Öztürk (7) ve Hamza Okan Karakan'a (10) çarptı.
112 Acil Servis ekiplerince Nizip Devlet Hastanesine kaldırılan çocuklardan Güven Öztürk, müdahaleye rağmen kurtarılamadı.
Hamza Okan Karakan'ın ise hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.
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