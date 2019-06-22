Gaziantep'te traktör devrildi: 1 ölü, 2 yaralı
29 dakika önce
Gaziantep'in Nizip ilçesinde traktörün devrilmesi sonucu 1 kişi öldü, 2 kişi yaralandı.
Gaziantep
Haber Yayın Tarihi : 22.06.2019 04:46 Kaynak: AA
'in Nizip
ilçesinde traktörün devrilmesi sonucu 1 kişi öldü, 2 kişi yaralandı.
Recep Süngüç idaresindeki traktör Sekili
Mahallesi'nde devrildi. Kazada sürücüyle yanında bulunan kızı Emine (35) ve torunu Medine Süngüç (13) yaralandı.
112 Acil Servis
ekiplerince Nizip Devlet Hastanesi
'ne kaldırılan yaralılardan Emine Süngüç, buradaki müdahalelere rağmen kurtarılamadı.
Recep Süngüç ile torunu Medine'nin ise hayati tehlikelerinin bulunmadığı öğrenildi.
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