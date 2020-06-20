Gaziantep'te traktör ile motosiklet çarpıştı: 3 yaralı - Son Dakika

Gaziantep'in Nurdağı ilçesinde traktör ile motosikletin çarpıştığı kazada 3 kişi yaralandı.
Alınan bilgiye göre, Nurdağı-Gaziantep Karayolu Sakçagözü Mahallesi mevkisindeki trafik ışıklarında meydana gelen kazada İbrahim T. (40) idaresindeki arakasında römorku bulunan 27 GE 573 plakalı traktör ile Ali A. (28) yönetimindeki plakasız motosiklet çarpıştı.
Kazada, traktör sürücüsü hafif yaralanırken motosiklet sürücüsü Ali A. ile beraberinde yanındaki Cemal C.D. (24) yaralandı.
Yaralılar çeşitli hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı.