Gaziantep'te traktör römorku devrildi: 3'ü çocuk 6 yaralı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Gaziantep'te traktör römorku devrildi: 3'ü çocuk 6 yaralı - Son Dakika

Gaziantep'te traktör römorku devrildi: 3'ü çocuk 6 yaralı

7 saat önce

Gaziantep'in İslahiye ilçesinde, traktör römorkunun devrilmesi sonucu 3'ü çocuk 6 kişi yaralandı.

Gaziantep'te traktör römorku devrildi: 3'ü çocuk 6 yaralı, System.String[]

Gaziantep'in İslahiye ilçesinde, traktör römorkunun devrilmesi sonucu 3'ü çocuk 6 kişi yaralandı.


Y.P. idaresindeki 31 N 8434 plakalı traktörün römorku, Ağalarobası mevkisinde, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıkarak devrildi.

Kazada, römorkta bulunan M.K. (18), C.B. (18), D.K. (15), M.B. (17), M.K. (14) ve A.K. (24) yaralandı.

Sağlık ekipleri ve çevredekiler tarafından İslahiye Devlet Hastanesine kaldırılan yaralılardan M.K, ilk müdahalenin ardından il merkezine sevk edildi.

Diğer yaralıların ise tedavilerinin ardından taburcu edildikleri öğrenildi.

Gaziantep, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 24.01.2020 02:38 Kaynak: AA
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