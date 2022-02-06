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Gaziantep'te traktörle çarpışan motosikletin sürücüsü öldü - Son Dakika

Gaziantep'te traktörle çarpışan motosikletin sürücüsü öldü

06.02.2022 22:54
Gaziantep'te traktörle çarpışan motosikletin sürücüsü öldü

Gaziantep'in Nizip ilçesinde traktörle çarpışan motosikletin sürücüsü hayatını kaybetti.

Gaziantep'in Nizip ilçesinde traktörle çarpışan motosikletin sürücüsü hayatını kaybetti.

Mehmet Uludağ idaresindeki 27 AHP 130 plakalı motosiklet, Günaltı Mahallesi'nde A.U. yönetimindeki 21 AP 193 plakalı traktörle çarpıştı.

Çarpışmanın ektisiyle metrelerce savrulan motosiklet sürücüsü Uludağ, olay yerinde yaşamını yitirdi. Yaralanan diğer sürücü ise Nizip Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Bu arada kaza anı civardaki güvenlik kamerasınca kaydedildi.

Gaziantep'te traktörle çarpışan motosikletin sürücüsü öldü
Gaziantep'te traktörle çarpışan motosikletin sürücüsü öldü

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Mehmet Uludağ, Gaziantep, Uludağ, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Gaziantep'te traktörle çarpışan motosikletin sürücüsü öldü - Son Dakika


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SON DAKİKA: Gaziantep'te traktörle çarpışan motosikletin sürücüsü öldü - Son Dakika
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