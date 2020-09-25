Gaziantep'te traktörün römorkundan düşen 2 çocuk yaralandı - Son Dakika

Gaziantep'in İslahiye ilçesinde, seyir halindeki traktörün römorkundan düşen 2 çocuk yaralandı.
Tarladan dönen Z.K. (44) idaresindeki 27 BED 76 plakalı traktörün römorkunda bulunan G.K. (15) ve Z.A. (14), Alaca Mahallesi Erentipilar mevkisinde römorktan düştü.
Yaralanan çocuklar, 112 Acil Servis ekiplerince İslahiye Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Çocukların hayati tehlikelerinin bulunmadığı öğrenildi.
Haber Yayın Tarihi: 25.09.2020 11:19 - Kaynak: AA
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