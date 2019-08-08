Son Dakika Haberleri: Gaziantep'te triko atölyesinde çıkan yangın söndürüldü
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Gaziantep'te triko atölyesinde çıkan yangın söndürüldü

20 dakika önce

Gaziantep'te bir triko atölyesinde çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Gaziantep'te triko atölyesinde çıkan yangın söndürüldü, System.String[]
Gaziantep'te bir triko atölyesinde çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.
Alınan bilgiye göre, merkez Şahinbey ilçesi Tekstilkent Mahallesi 26'ncı sokakta faaliyet gösteren bir triko atölyesinde henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. İşçilerin ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi.
Ekiplerin yaklaşık 1 saat süren çalışmasının ardından söndürülen yangında atölye kullanılamaz hale geldi.
Atölyede soğutma çalışması devam ediyor.
Gaziantep, Şahinbey, İtfaiye, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 08.08.2019 01:44 Kaynak: AA
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