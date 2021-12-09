Gaziantep'te tüfekle havaya rastgele ateş açan zanlı yakalandı - Son Dakika

Gaziantep'te tüfekle havaya rastgele ateş açan zanlı yakalandı

Gaziantep'te uzun namlulu tüfekle havaya rastgele ateş açan şüpheli yakalandı.

Gaziantep'te uzun namlulu tüfekle havaya rastgele ateş açan şüpheli yakalandı. İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, polis ekipleri, Şahinbey ilçesindeki evden uzun namlulu silahla belirli aralıklarla havaya ateş açıldığı yönündeki bilgi doğrultusunda çalışma başlattı. Araştırma ve incelemelerin ardından ekipler, tüfekle ateş açanın M.C. olduğunu tespit etti. Şüphelinin evindeki aramada uzun namlulu tüfek ve fişekler ele geçirildi. Gözaltına alınan zanlının emniyetteki işlemleri sürüyor.

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