Gaziantep'te tüfekle vurulan kişi öldü - Son Dakika
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Gaziantep'te tüfekle vurulan kişi öldü

6 saat önce

Gaziantep'te pompalı tüfekle vurulan kişi hayatını kaybetti.

Gaziantep'te tüfekle vurulan kişi öldü, System.String[]

Gaziantep'te pompalı tüfekle vurulan kişi hayatını kaybetti.

Alınan bilgiye göre, Cumhuriyet Mahallesi'nde kimliği belirsiz kişi veya kişilerin tüfekli saldırısına uğrayan Yunus Emre Berk (22) ağır yaralandı.

İhbar üzerine olay yerine gelen 112 Acil Sağlık ekiplerince Dr. Ersin Arslan Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılan Berk, yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Berk'in cenazesi Adli Tıp Kurumuna yapılan otopsinin ardından yakınlarına teslim edildi.

Polis ekipleri şüpheli veya şüphelilerin bulunması için araştırmalarını sürdürüyor.

Cumhuriyet Mahallesi, Gaziantep, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 25.02.2020 03:58 Kaynak: AA
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