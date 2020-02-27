Gaziantep'te tüfekle vurulan kişinin ölümüne ilişkin 2 şüpheli tutuklandı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Gaziantep'te tüfekle vurulan kişinin ölümüne ilişkin 2 şüpheli tutuklandı - Son Dakika

Gaziantep'te tüfekle vurulan kişinin ölümüne ilişkin 2 şüpheli tutuklandı

16 dakika önce

Gaziantep'te pompalı tüfekle vurulan kişinin ölümüne ilişkin gözaltına alınan 4 şüpheliden 2'si tutuklandı.

Gaziantep'te tüfekle vurulan kişinin ölümüne ilişkin 2 şüpheli tutuklandı, System.String[]

Gaziantep'te pompalı tüfekle vurulan kişinin ölümüne ilişkin gözaltına alınan 4 şüpheliden 2'si tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Cinayet Büro Amirliği ekipleri, önceki gün Cumhuriyet Mahallesi'nde Yunus Emre Berk'in (22) tüfekle öldürülmesi olayına ilişkin 4 şüpheliyi gözaltına aldı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılardan 2'si "kasten adam öldürmek" suçundan çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

Diğer 2 zanlı ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Cumhuriyet Mahallesi, Gaziantep, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 27.02.2020 06:44 Kaynak: AA
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