Gaziantep'te tüfekle vurulan kişinin ölümüne ilişkin 2 şüpheli tutuklandı - Son Dakika

Gaziantep'te pompalı tüfekle vurulan kişinin ölümüne ilişkin gözaltına alınan 4 şüpheliden 2'si tutuklandı.
İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Cinayet Büro Amirliği ekipleri, önceki gün Cumhuriyet Mahallesi'nde Yunus Emre Berk'in (22) tüfekle öldürülmesi olayına ilişkin 4 şüpheliyi gözaltına aldı.
Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılardan 2'si "kasten adam öldürmek" suçundan çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.
Diğer 2 zanlı ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.