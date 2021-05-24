Gaziantep'te tüp patladı karı koca ağır yaralı - Son Dakika

Gaziantep'te tüp patladı karı koca ağır yaralı

Gaziantep'te, mutfak tüpünden sızan gaz patlamaya neden oldu.

Gaziantep'te, mutfak tüpünden sızan gaz patlamaya neden oldu. Patlama esnasında evde bulunan karı koca ağır yaralandı. Olay, Şehitkamil İlçesine bağlı Hacıbaba Mahallesi 32 nolu sokakta bulunan 42 numaralı evde meydana geldi. İddiaya göre, yemek yapmak için mutfakta bulunan Elif K. ocağın altını yakmaya çalıştığı esnada sızan gaz büyük bir gürültüyle patladı. Patlamada Elif K'nın yanı sıra evde bulunan eşi Hamit K'da ağır yaralandı. Patlamayı duyan mahalle sakinleri durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi. Kısa sürede olay yerine gelen polis ekipleri çevre güvenliğini alırken eve giren itfaiye erleri alevler büyümeden kontrol altına aldı. Evde bulunan diğer tüpler patlama riskine karşı çıkartıldı. 112 Acil Sağlık ekipleri ve çevredekilerin yardımıyla dışarı çıkartılan karı koca yapılan ilk müdahalenin ardından ambulansla hastaneye sevk edildi. Polis meydana gelen patlamayla ilgili inceleme başlatılırken durumları ağır olarak hastaneye kaldırılan karı kocanın hayati tehlikelerinin sürdüğü öğrenildi. (Resul Yanbul/ İHA)

Son Dakika

Fransa Ligue 1 şampiyonu Lille'in kupası, Burak Yılmaz'ın ellerinde havaya yükseldi

Cristiano Ronaldo'dan, Juventus'tan ayrılacağı iddialarına yanıt: 'Sus' işareti yaptığı fotoğrafı paylaştı

Beşiktaş'a, Şampiyonlar Ligi'nde ilk iki torbadan gelebilecek muhtemel rakipler belli oldu

Annesinin bacağını kesip, etlerini bıçakla kemikten ayırmış! Dehşet cinayet

CHP'den TBMM Başkanlığına '10 bin dolar maaş alan milletvekili' başvurusu

Binali Yıldırım, oğlu Erkam'ın Venezuela ziyaretiyle ilgili yeni bir açıklama yaptı: Yeni fırsatlar var mı diye ziyaret etti

Annesini satırla öldüren acil tıp teknisyeni, sonra kafasını tencerenin içine koydu

Boşandığı eşi ve yanındaki kişiyi vuran koca, daha sonra girdiği kahvehanede bir kişiyi daha yaraladı