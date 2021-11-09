GAZİANTEP'TE, 'TÜRK VE FRANSIZ BASININDA ANTEP SAVUNMASI SERGİSİ' AÇILDI - Son Dakika

GAZİANTEP'in, düşman işgalinden kurtuluşunun 100'üncü yılı nedeniyle, 'Türk ve Fransız Basınında Antep Savunması' sergisi açıldı.

Panorama 25 Aralık Müzesi Ferit Bey Sergi Salonunda düzenlenen 'Türk ve Fransız Basınında Antep Savunması' sergi açılışına; Gaziantep Valisi Davut Gül, Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin'in gaziler ve sanatseverler katıldı. Tarihçi Murat Dağ ve İsmail Hakkı Üzüm tarafından hazırlanan 42 eserin bulunduğu sergide geçmiş dönemde Fransız ve Türk gazetelerinde çıkan haberlere yer verildi.

Tarihe not düşülecek işlerin yapılması gerektiğini ifade eden Gaziantep Valisi Davut Gül, " Bugün 100 yıl önceki hem Türk hem Fransız gazetelerinin haberlerine bakıyoruz. Tarihe not düşecek işler yapmak lazım. 100 yıl önce yapmışlar. Şuan onları sergiliyoruz. Bu vesileyle bizlere bu memleketi yurt olarak bırakan şehitlerimize Allahtan rahmet diliyorum." diye konuştu.

100 yıl önce yaşananlardan ders alınması gerektiğini aktaran Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin ise "Özel bir mekandayız. Yüreğim ve kalbim başka bir şekilde çarpıyor. Genzim sızlıyor. Karşımızda bu topraklar için canını vermiş şehitlerimiz var. 100'üncü yıldayız Cumhurbaşkanımızın himayesinde 100'üncü yılı 25 Aralık Kurtuluş gününe doğru giderken 2'inci 100'üncü yıla hazırlanıyoruz. Fransızların o günkü gazetelerinde çıkan haberler en büyük ispat en büyük delildir. O günün zamanında bize verilen mesajdır. O yüzden atalarımızdan şanlı şerefli tarihimizden gurur duyuyoruz. Gelecekte torunlarımızda bizden gurur duysun. Onlarda bizim çalışmalarımızın bu gereğini hissetsin ve bütün gençlerimizi buraya davet ediyorum. Burada çıkan bütün haberleri okuyup 100 yıl önce yaşananlardan dersimizi alıp bu ilham bu onur şerefle 2'inci 100 yılı kendi şerefimizle kendi gücümüzle ve imanımızla yazma kararlığındayız" dedi.

Konuşmaların ardından açılışı yapılan serginin 09 Kasım-20 Aralık tarihleri arasında açık olacağı bildirildi.