Son Dakika Haberleri: Gaziantep'te Tutkal İmalathanesinde Yangın: 2'si Ağır 5 Yaralı

Gaziantep'te Tutkal İmalathanesinde Yangın: 2'si Ağır 5 Yaralı

11 dakika önce

Gaziantep'te, bir tutkal imalathanesinde çıkan yangında 2'si ağır 5 kişi yaralandı.

Gaziantep'te Tutkal İmalathanesinde Yangın: 2'si Ağır 5 Yaralı, System.String[]
Gaziantep'te, bir tutkal imalathanesinde çıkan yangında 2'si ağır 5 kişi yaralandı.

Sanayi Mahallesi 6038 Nolu Sokak'taki tutkal imalathanesinde henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri, alevleri kontrol altına aldı.

Yangında yaralanan 2'si ağır 5 kişi, ambulanslarla çeşitli hastanelere kaldırıldı. Yaralılardan iş yeri sahibi Durmuş Mestanoğlu ile Suriyeli işçi Abdullah el Marto'nun durumunun ağır olduğu öğrenildi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 11.01.2019 05:44 Kaynak: AA

Gaziantep, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Kaçırma, Tecavüz, İşkence! İğrenç Olayın Davasında Suçunu İtiraf Eden Olmadı Erdoğan Partililerin Arasında Görünce Şaşkınlığını Gizleyemedi: Tutku, Burada Ne İşin Var Kız?

Son Dakika! Cumhurbaşkanı Erdoğan, AK Parti'nin Trabzon Adaylarını Açıkladı! İki İlçede MHP'nin Adayı Desteklenecek CHP'li Vekilin İddiaları Üzerine, Milli Piyango'dan Sayısal Loto'da '5 Bilen' Açıklaması
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 11.1.2019 17:55:10. #1.53#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Gaziantep'te Tutkal İmalathanesinde Yangın: 2'si Ağır 5 Yaralı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]