Gaziantep'te Tutkal İmalathanesinde Yangın: 2'si Ağır 5 Yaralı
11 dakika önce
Gaziantep'te, bir tutkal imalathanesinde çıkan yangında 2'si ağır 5 kişi yaralandı.
Gaziantep
'te, bir tutkal imalathanesinde çıkan yangında 2'si ağır 5 kişi yaralandı.
Sanayi Mahallesi 6038 Nolu Sokak'taki tutkal imalathanesinde henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı.
İhbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri, alevleri kontrol altına aldı.
Yangında yaralanan 2'si ağır 5 kişi, ambulanslarla çeşitli hastanelere kaldırıldı. Yaralılardan iş yeri sahibi Durmuş Mestanoğlu ile Suriyeli işçi Abdullah el Marto'nun durumunun ağır olduğu öğrenildi.
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Haber Yayın Tarihi : 11.01.2019 05:44 Kaynak: AA
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