Gaziantep'te Tutkal İmalathanesinde Yangın: 2'si Ağır 5 Yaralı

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Kaçırma, Tecavüz, İşkence! İğrenç Olayın Davasında Suçunu İtiraf Eden Olmadı

Erdoğan Partililerin Arasında Görünce Şaşkınlığını Gizleyemedi: Tutku, Burada Ne İşin Var Kız?