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Gaziantep'te tütün kaçakçılığına yönelik "Duman-9" operasyonu yapıldı
6 saat önce
Gaziantep'te "Duman-9" operasyonu kapsamında 80 iş yerinde, 3 bin 922 paket kaçak sigara, 3 kilo 400 gram kıyılmış tütün ele geçirildi.
Haber Yayın Tarihi: 29.01.2020 11:09 Kaynak: AA
Gaziantep'te "Duman-9" operasyonu kapsamında 80 iş yerinde, 3 bin 922 paket kaçak sigara, 3 kilo 400 gram kıyılmış tütün ele geçirildi.
Emniyetten yapılan yazılı açıklamaya göre, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, tütün mamulleri kaçakçılığıyla mücadelenin artırılması ve yasadışı ürünlere uluşabilirliğinin engellenmesi amacıyla operasyon düzenledi.
260 personelle 80 iş yerine eş zamanlı operasyonda, 3 bin 922 paket kaçak sigara, 3 kilo 400 gram kıyılmış tütün, 340 doldurulmuş makaron ve 5 şişe sahte alkol ele geçirildi.
Operasyonda 21 şüpheli hakkında yasal işlem başlatıldı.
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