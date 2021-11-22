Gaziantep'te "U12 Cup Minikler Futbol Şenliği" düzenlendi - Son Dakika

Gaziantep'te "U12 Cup Minikler Futbol Şenliği" düzenlendi.

Gaziantep Büyükşehir Belediyesi ile Türkiye Futbol Antrenörleri Derneği (TÜFAD) işbirliğiyle düzenlenen ve 5 gün süren turnuvada, 16 takım 320 futbolcu 40 maç yapıldı.

Katılım sağlayan tüm kulüpler kupayla, futbolcular da madalya, katılım sertifikası ve topla ödüllendirildi.

Ayrıca Gaziantep U12 Karması için Milli Takım Karmasının seçimi yapıldı.