Gaziantep'te üç ay önceki kuyumcu hırsızlığının ikinci zanlısı yakalandı - Son Dakika
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Gaziantep'te üç ay önceki kuyumcu hırsızlığının ikinci zanlısı yakalandı

07.06.2022 13:25
Gaziantep'te üç ay önceki kuyumcu hırsızlığının ikinci zanlısı yakalandı

Gaziantep'te, 3 ay önce bir kuyumcu dükkanının camını silah kabzası ile kırarak vitrindeki yarım kilo altını çalan İ.E. isimli şahsa yardım ettiği belirlenen M.E. isimli ikinci şüpheli yakalandı.

Gaziantep'te, 3 ay önce bir kuyumcu dükkanının camını silah kabzası ile kırarak vitrindeki yarım kilo altını çalan İ.E. isimli şahsa yardım ettiği belirlenen M.E. isimli ikinci şüpheli yakalandı. Yakalanan şüpheli tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Olay, 2 Şubat 2022 tarihinde Gaziantep'in Şahinbey ilçesi Barak Mahallesi'nde bulunan bir kuyumcu dükkanında meydana gelmişti. İddiaya göre, 3 ay önce meydana gelen olayda kuyumcunun önüne otomobille gelen maskeli iki soyguncu, kuyumcunun önünde bir el ateş ettikten sonra vitrin camını silah kabzasıyla kırmış ve vitrinde bulunan yarım kilo altını çalmıştı. Hırsızlık anları ise güvenlik kamerasına saniye saniye yansımıştı.

Zanlılardan biri olay günü yakalanmıştı

Yaşanan hırsızlık olayı sonrası kuyumcu dükkanının vitrin camını silah kabzasıyla kırıp yarım kilo altın çalan silahlı soygunculardan İ.E. yakalanmış ve sevk edildiği adli mercilerce tutuklanmıştı. Olay sonrası kaçan diğer şüpheli M.E. ise aylardır aranıyordu.

Firari kuyumcu hırsızlığı şüphelisi 3 ay sonra yakalandı

Yaklaşık 3 aydır her yerde aranan şüpheli, polis ekipleri tarafından yapılan operasyonla yakalandı. Yakalanan şüpheli şahıs, sevk edildiği adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderildi. Konu ile ilgili Gaziantep Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamada, "Asayiş Şube Müdürlüğü ekiplerimizce 02.02.2022 tarihinde Şahinbey ilçemizde bir kuyumcudan yaklaşık 450 gram altın ziynet eşyasının silahla yağma edilmesi olayı ile ilgili olarak Cumhuriyet Başsavcılığımız koordinesinde yürütülen çalışmalarda, olayı gerçekleştirdiği tespit edilen 2 şüpheli şahıstan İ.E. olay günü yakalanarak 03.02.2022 tarihinde sevk edildiği adli mercilerce tutuklanmıştı. Yürütülen çalışmaların devamında olayın firari şüphelisi M.E. ise 05.06.2022 tarihinde yakalanarak sevk edildiği adli mercilerce tutuklanmıştır" ifadelerine yer verildi. - GAZİANTEP

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Kaynak: İHA

Gaziantep, Şahinbey, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Gaziantep'te üç ay önceki kuyumcu hırsızlığının ikinci zanlısı yakalandı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Gaziantep'te üç ay önceki kuyumcu hırsızlığının ikinci zanlısı yakalandı - Son Dakika
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