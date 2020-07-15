Gaziantep'te uçamaz halde bulunan pelikan tedavi altına alındı - Son Dakika

Gaziantep'te uçamaz halde bulunan pelikan tedavi altına alındı

Gaziantep'in Nurdağı ilçesi kırsalında uçamaz halde bulunan pelikan, tedavi altına alındı.

Gaziantep'in Nurdağı ilçesi kırsalında uçamaz halde bulunan pelikan, tedavi altına alındı.

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Nurdağı ilçesi kırsalında vatandaşlar uçamayan bir pelikan buldu. İslahiye Doğa Koruma ve Milli Parklar (DKMP) Şefliğine haber veren vatandaşlar, kuşa su verip besledikten sonra görevlilere teslim etti.

Gaziantep Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü'ne götürülen pelikanın, veteriner hekim tarafından yapılan ilk muayenesinde, vücudunda herhangi bir yaralanma ve kırık bulunmadığı tespit edildi.

Enfeksiyon kaptığı veya yorgun olduğu değerlendirilen pelikan, ilk tedavisinin ardından Gaziantep Hayvanat Bahçesi'ne gönderildi.

Pelikanın tedavi sürecinin ardından yeniden doğaya bırakılacağı belirtildi.

Doğa Koruma ve Milli Parklar, Gaziantep, Nurdağı, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 15.07.2020 11:27 Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Gaziantep'te uçamaz halde bulunan pelikan tedavi altına alındı - Son Dakika
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