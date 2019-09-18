Gaziantep'te ücretli poşet denetimi

Gaziantep'te iş yerlerinde yönelik ücretli poşet denetimi yapıldı.

Valilikten yapılan yazılı açıklamaya göre, poşet ücretlendirilmesine yönelik esasların uygulanıp uygulanmadığını tespit etmek amacıyla, Vali Yardımcısı Rızvan Eroğlu ile Çevre ve Şehircilik İl Müdürü Hasan Alan'ın katılımıyla gerçekleştirilen denetimlerde kullanılacak poşetlerin özellikleri hakkında bilgilendirmelerde bulunuldu.

Kentte faaliyet gösteren market, mağaza ve diğer satış noktalarında yapılan denetimlerde, satılan poşetlerin faturalara eklenip eklenmediği, poşetlerin kalitesi, barkod, çevreci slogan ve sıfır atık logosunun kullanımı konusunda kurallara uyulup uyulmadığı kontrol edildi.

Gerçekleştirilen denetimler sonrasında bildirim ve beyan yükümlülüğünü zamanında veya tam olarak yerine getirmeyenlere 18 bin 37 lira, geri kazanım katılım payını ödemeyenlere katılım payının yüzde 20 fazlası idari para cezası olarak verileceği ifade edildi.

Plastik poşetleri ücretsiz verdiği, promosyona veya kampanyaya tabi tuttuğu tespit edilenlere ise kanun kapsamında depo alanı hariç kapalı satış alanının her metrekaresi için 12 lira 37 kuruş idari para cezası verileceği belirtildi.