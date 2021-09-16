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Gaziantep'te ulaşım ve trafik bilgilendirme toplantısı yapıldı - Son Dakika

Gaziantep'te ulaşım ve trafik bilgilendirme toplantısı yapıldı

16.09.2021 00:57
Gaziantep'te ulaşım ve trafik bilgilendirme toplantısı yapıldı, System.String[]

Gaziantep Büyükşehir Belediyesi tarafından "Gaziantep'te Ulaşım ve Trafik Bilgilendirme Toplantısı" basın mensuplarının katılımıyla Meclis Toplantı Salonu'nda gerçekleşti.

Gaziantep Büyükşehir Belediyesi tarafından "Gaziantep'te Ulaşım ve Trafik Bilgilendirme Toplantısı" basın mensuplarının katılımıyla Meclis Toplantı Salonu'nda gerçekleşti. Toplantıda, Ulaşım Ana Planı ve kentteki yeni trafik düzenlemeleri hakkında Başkan Fatma Şahin'in yönetiminde 'ulaşım' ve 'trafik' başlığına ilişkin yeni projeler anlatıldı, nihayete eren yol çalışmaları, köprülü kavşakların şehrin ulaşımına yaptığı katkısı sunumlar eşliğinde katılımcılara aktarıldı. Toplantının akabinde Gar Ana Merkezi'ne ve GAZİRAY Banliyö Hattı'na saha gezisi düzenlendi.

Gaziantep'in metropol kimliğini güçlendirmek amacıyla şehrin planlamalarına yönelik çalışmalar gün geçtikçe hızlandırılıyor. Bu doğrultuda Büyükşehir Belediyesi, "Ulaşım ve Trafik Bilgilendirme Toplantısı" düzenleyerek şehirdeki trafik ve ulaşım konularında nasıl projeler izlediğini, hali hazırda yapımı tamamlanan yol ve ulaşım projelerinin kentin trafiğine etkisini katılım sağlayan yazılı, görsel yerel basın çalışanları ve ulusal basın temsilcilerine anlattı. Toplantıda, Gaziantep'teki seyahat sürelerinin en aza indirgenmesi için planlanan bağlantı yolları ve köprülü kavşaklar, öne çıkan konu başlıkları arasında bulunurken Gaziantep'in trafik ve ulaşımdaki baş aktörü, Ulaşım Koordinasyon Merkezi hakkında bilgi verildi.

"Seyahat sürelerini azaltmayı hedefliyoruz"

Toplantının devamında Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, şehir planlamasında ulaşımın önemine değinerek arazi kullanımı ve çevre ilişkisi konusunda alternatif yollar oluşturarak şehrin ulaşım kanallarının arttırılması gerektiğine dikkati çekti. Daha güçlü yayalaştırma çalışmaları ve yalnızca yayaların kullandığı kavşak alanları konusuna değindi. Ulaşım Ana Planı ile kent merkezindeki araç durumunda seyahat süresini azaltmayı hedeflediklerini belirten Şahin, bu amaç doğrultusundaki planlar çevre yolu ilişkisine dayandırılarak şehrin tasarımına dahil edildiğini aktardı. Gaziantep'in küçük İstanbul olduğunun altını çizen Şahin, su ve ulaşım konusunun metropol şehirler için iki önemli unsur olduğunu söyledi. Düzbağ ile su sıkıntılarını kökten çözüme kavuşturduklarını dile getiren Şahin, D-400 Karayol'undaki asfalt çalışmalarını da okulların açılmasından önce bitirerek ekibinin yaklaşık 3 sürecek bir çalışmayı bir aylık kısa bir sürede tamamladığını ifade etti.

Ulaşım koordinasyon merkezinin işleyişi anlatıldı

Ulaşım Daire Başkanı Hasan Kömürcü, katılımcılara detaylı bir sunum yaptı. Kömürcü'nün sunumunda öne çıkan konu başlıkları arasında GAZİRAY Banliyö araçları, GAZİRAY Merkez İstasyonu, Çevreyolu ve bağlantı yollarının iyileştirilmesi, Gaziantep Ulaşım Ana Planı Uzun Vade Projesi, raylı sistem hatları yer aldı. Kömürcü sunumunun devamında kentteki trafik yönetimini dört ayaklı bir sandalyeye benzetti. Kentte ulaşım koordinasyon Merkezi'nin çalışma işleyişini anlattı. Ulaşımdaki karar merci olduğuna vurgu yaptı.

Öte yandan sunumda, ulaşımda rota çeşitliliği, trafik kontrol merkezi, şehrin merkezinde yer alan Ordu Caddesi'nin yoğunluk grafiği, kentteki sürücü ve araç hareketliliği, pandemi sürecinde toplu taşıma talebi, dünyadan toplu taşıma örnekleri ve Türkiye de toplu taşıma verileri konu başlıkları irdelendi.

Toplantının ikinci bölümünde şehir planlamasında arazi kullanımı ve çevre ilişkisi konusunda alternatif yollar oluşturacak şehir kanalları, mercek altına alındı. Ulaşım Ana Planı'nın önemine değinildi. Bu planın 2014'ten bu yana haritalandırılarak yapılması planlanan ve tamamlanan yollar anlık olarak ve fotoğraflarla somutlaştırıldı.

Meclis'teki sunum ve açıklamaların arkasından soru cevap kısmıyla sonlanan toplantı saha geziyle devam etti. Basın mensupları ve protokol, hızlı tren, metro, banliyö ulaşım çeşitlerinin bir arada bulunduğu aktarma istasyonunda incelemelerde bulundu. Çalışmalar, basın mensuplarınca fotoğraflandı. - GAZİANTEP

Gaziantep Büyükşehir Belediyesi, Büyükşehir Belediyesi, Fatma Şahin, Gaziantep, Yaşam, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yaşam Gaziantep'te ulaşım ve trafik bilgilendirme toplantısı yapıldı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Gaziantep'te ulaşım ve trafik bilgilendirme toplantısı yapıldı - Son Dakika
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