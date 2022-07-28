Kendisinden ayrılmak isteyen Hamide ile annesini yaraladı, engelli kardeşini öldürdü - Son Dakika
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Kendisinden ayrılmak isteyen Hamide ile annesini yaraladı, engelli kardeşini öldürdü

28.07.2022 16:25
Kendisinden ayrılmak isteyen Hamide ile annesini yaraladı, engelli kardeşini öldürdü

GAZİANTEP'te, Ümit Dur (38), şiddet uygulayınca kendisinden ayrılmak isteyen dini nikahla birlikte yaşadığı Suriye uyruklu Hamide Şeyh Müslim'in ailesiyle kaldığı evi bastı.

GAZİANTEP'te, Ümit Dur (38), şiddet uygulayınca kendisinden ayrılmak isteyen dini nikahla birlikte yaşadığı Suriye uyruklu Hamide Şeyh Müslim'in ailesiyle kaldığı evi bastı. Ümit Dur'un pompalı tüfekle vurduğu Hamide Şeyh Müslim (29) ve annesi Zehra Faraç (65) yaralandı, engelli kardeşi Cemil Şeyh Müslim (23) ise öldü.

Olay, 22 Temmuz'da sabah saatlerinde, Saçaklı Mahallesi'nde meydana geldi. Suriye uyruklu Hamide Şeyh Müslim, eşinden ayrıldıktan sonra 1 yıl önce Ümit Dur ile dini nikahlı olarak birlikte yaşamaya başladı. Hamide Şeyh Müslim, Ümit Dur'un uyuşturucu ve alkol kullanımından dolayı şiddete maruz kaldığı gerekçesiyle ayrılıp annesinin evine döndü. Ayrılığın ardından, geçen hafta cuma günü, ailenin evine giden Ümit Dur, yanındaki pompalı tüfekle rastgele ateş açıp kaçtı. Tüfekten çıkan saçmalar, Hamide Şeyh Müslim ile annesi Zehra Faraç ve yürüme engelli kardeşi Cemil Şeyh Müslim'e isabet etti. Yaralılar, silah sesini duyan komşuların çağırdığı sağlık ekipleri tarafından Dr. Ersin Arslan Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Yaralılardan Cemil Şeyh Müslim, 1 gün sonra hayatını kaybetti.

Polis, olayın ardından Ümit Dur'u yakalayarak gözaltına alındı. Emniyetteki sorgulamasının ardından adliyeye sevk edilen Dur, çıkarıldığı nöbetçi hakimlikçe tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Hamide Şeyh Müslim ile Zehra Faraç'ın yoğun bakım ünitesindeki tedavisi sürüyor.


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Kaynak: DHA

Suriye, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Kendisinden ayrılmak isteyen Hamide ile annesini yaraladı, engelli kardeşini öldürdü - Son Dakika

Bu haber Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı Demirören Haber Ajansı kurumudur.

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SON DAKİKA: Kendisinden ayrılmak isteyen Hamide ile annesini yaraladı, engelli kardeşini öldürdü - Son Dakika
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