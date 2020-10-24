Gaziantep'te üreticilere 30 süt soğutma tankı dağıtıldı - Son Dakika

Gaziantep'te üreticilere 30 süt soğutma tankı dağıtıldı

24.10.2020 16:53
Gaziantep'te üreticilere 30 süt soğutma tankı dağıtıldı, System.String[]

Gaziantep Büyükşehir Belediyesinin, üretilen sütün korunması ve kalitesini artırmak amacıyla Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı, GAP Bölge Kalkınma İdaresi Başkanlığı ve Gaziantep Koyun Keçi Yetiştiricileri Birliği ile ortak yürüttüğü "Sütümü Soğutuyorum, Değerini Artırıyorum" projesi...

Gaziantep Büyükşehir Belediyesinin, üretilen sütün korunması ve kalitesini artırmak amacıyla Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı, GAP Bölge Kalkınma İdaresi Başkanlığı ve Gaziantep Koyun Keçi Yetiştiricileri Birliği ile ortak yürüttüğü "Sütümü Soğutuyorum, Değerini Artırıyorum" projesi kapsamında üreticilere 300 litrelik 30 adet süt soğutma tankı dağıtıldı.

Büyükşehir Belediyesinden yapılan yazılı açıklamaya göre, Gaziantep Ortadoğu Fuar Merkezi'ndeki dağıtım törende konuşan Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, pandemi ile birlikte dünyada gıda güvenliğinin en önemli konu olduğunu, toprağı, suyu, havayı korumak, gıdayı güvenli bir şekilde iletmek zorunda olduklarını belirtti.

Kurdukları sistemin bugün yükselerek devam ettiğini dile getiren Şahin, şunları kaydetti:

"Bu tanklar önemli. Peynirimiz yeterince tanınmıyor. İddia ediyorum ki peynirimizin mozerelladan bir farkı yok. Çok lezzetli ama bunu markalaştırıp dünyaya tanıtmamız gerekiyor. GastroAntep'te ülkede markalaşmış şehirlerin temsilcileriyle görüştük onları ilimize davet ettik. Üretimimizi çoğaltmamız lazım. Yerli üretimi destekliyoruz. Bu tank binlerce insanın istihdamı, toprağın rahatlaması demek. Biz bu çalışmaları yapınca süt fazlası oluştu. Gazi şehir için bu bir mucizeydi. Bebeklerin erken doğmasından dolayı her anne adayına süt götürmeye başladık. Şehirdeki her anneye günlük bir bardak süt dağıtıyoruz. Peynirimiz için çalışacağız. Sizlerin derdi de sevinci de bizim. Hep birlikte kim ne derse desin milletin derdine derman olacağız."

AK Parti Gaziantep Milletvekili Ahmet Uzer, süt ve etin beraber bir bütün olduğunu, süt olmazsa etin olmadığını belirterek şehre özgü süt ürünlerinin kıymetini bilerek civarlardaki pazarlama imkanı olan yerlere tanıtılmasının zorunlu olduğunu ifade etti.

AK Parti Gaziantep Milletvekili Mehmet Erdoğan da bölge kaynaklarının korunması için yapılan bu proje için teşekkür etti.

AK Parti Gaziantep Milletvekili Derya Bakbak ise temel gıdalardan biri olan sütün değerinin daha da artması için yapılan çalışmayı kıymetli bulduğunu anlattı.

MHP Gaziantep Milletvekili Muhittin Taşdoğan da sütün insan hayatındaki yeri ve besin olarak önemine değindi.

Programda çiftçiler adına konuşan Şehitkamil ilçesi Göksüncük köyünde süt üretimi yapan 28 yaşındaki Kudret Bulut Yekta, tank sayesinde sütün kalitesini koruyarak mandıraya ulaştıracaklarını ifade etti.

Dağıtılan süt tankları ile beraber üreticinin kar oranının yüzde 20 ila 30 arasında artması öngörülüyor.

İş birliği protokolü imzalandı

Programın devamında, Fatma Şahin, Gaziantep Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürü Sıraç Ekin, İl Milli Eğitim Müdürü Vekili Ayhan Sarı ve Tarım ve Orman İl Müdürü Mehmet Karayılan, tarım, gıda, hayvancılık ve yöresel ürünlerin yetiştiriciliği, üretimi, işlenmesi ve paketlenmesi konusunda üreticiye eğitimler verilmesi amacıyla iş birliği protokolü imzaladı.

Protokol kapsamında, Büyükşehir Gastronomi ve Tarımsal Eğitim Merkezi'nde düzenlenecek olan eğitimlerle il içinde üretimi yapılan tüm tarımsal ürünler hakkında çiftçilere modern üretim teknikleri, budama, toprak işleme teknikleri, modern sulama yöntemleri, hastalık ve zararlı mücadelesi, biyolojik mücadele, biyoteknik mücadele yöntemleri ve alternatif ürün üretim teknikler öğretilecek.

Törene AK Parti Gaziantep Milletvekili Ahmet Uzer, MHP Milletvekili Sermet Atay, GAP Bölge Kalkınma İdaresi Başkanlığı Bölge Müdürü Hasan Kılıç ve Gaziantep Koyun Keçi Yetiştiricileri Birliği Başkanı Osman Türkman da katıldı.

Güneydoğu Anadolu Projesi, Milletvekili, Gaziantep, AK Parti, Ekonomi, Son Dakika

- Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi Gaziantep'te üreticilere 30 süt soğutma tankı dağıtıldı - Son Dakika Ekonomi


Son Dakika

Manchester City, deplasmanda West Ham United'la 1-1 berabere kaldı Azerbaycan ordusu Ermenistan'a ait savaş uçağı ve İHA düşürdü Taksiciler arasındaki "yolcu alma" kavgası kanlı bitti Şafak Sezer, lüks villasını 9 milyon 700 bin TL'ye satışa çıkardı Bankalarda unutulan 217 milyon lira TMSF'ye devredildi Aydın'da esrarengiz olay! Arılar, Arapça yazılar yazıp kovanlarını terk ediyor 10 yıllık evliliğini tek celsede bitiren oyuncu Mustafa Üstündağ, yeni aşka yelken açtı Hadise'nin ablası Hülya Açıkgöz'den gözdağı: Ben konuşursam Türkiye'ye adım atamazlar
Çekya'da Sağlık Bakanı'ndan büyük skandal! Korona kurallarını hiçe saydı, istifası isteniyor Çekya'da Sağlık Bakanı'ndan büyük skandal! Korona kurallarını hiçe saydı, istifası isteniyor         
16:57
Fenerbahçeli Perotti, 2 hafta sonra sahalara dönüyor Fenerbahçeli Perotti, 2 hafta sonra sahalara dönüyor         
16:39
Ankaragücü'nde biri futbolcu 2 kişi daha koronavirüs oldu Ankaragücü'nde biri futbolcu 2 kişi daha koronavirüs oldu         
16:00
TRT'den, Erdoğan'ın konuşması sırasında ekranda çıkan anlamsız harflerle ilgili açıklama TRT'den, Erdoğan'ın konuşması sırasında ekranda çıkan anlamsız harflerle ilgili açıklama         
15:53
Kongrede sahneye çıkan yaşlı kadın Erdoğan'dan ricada bulundu: Damadına benim için sarıl Kongrede sahneye çıkan yaşlı kadın Erdoğan'dan ricada bulundu: Damadına benim için sarıl         
15:27
Minnoşlar filmi nedeniyle Netflix aboneliklerinde iptaller rekor kırdı Minnoşlar filmi nedeniyle Netflix aboneliklerinde iptaller rekor kırdı         
14:52
Son Dakika! Aliyev ile görüşen Cumhurbaşkanı Erdoğan müjdeli haberi verdi: Azerbaycan işgal altındaki topraklarını geri alıyor Son Dakika! Aliyev ile görüşen Cumhurbaşkanı Erdoğan müjdeli haberi verdi: Azerbaycan işgal altındaki topraklarını geri alıyor         
14:24
Kan donduran vahşet! Boşandığı kocasını öldürüp ikiye böldüğü cesedini yaktı Kan donduran vahşet! Boşandığı kocasını öldürüp ikiye böldüğü cesedini yaktı         
13:20
Oksijen tüpüne bağlı yaşayan KOAH hastası adam, uyuşturucu satıcısı çıktı Oksijen tüpüne bağlı yaşayan KOAH hastası adam, uyuşturucu satıcısı çıktı         
12:59
Son Dakika! Koronavirüs test sonucu pozitif çıkan İmamoğlu hastaneden 1,5 dakikalık video yayınladı: Durumum iyi Son Dakika! Koronavirüs test sonucu pozitif çıkan İmamoğlu hastaneden 1,5 dakikalık video yayınladı: Durumum iyi         
12:32
Dolandırıcılar, banka kartını kiralamak için aylık bin lira teklif ettiler Dolandırıcılar, banka kartını kiralamak için aylık bin lira teklif ettiler         
12:21
Yüzüne tükürdüğü yolcu, kadını hareket halindeki otobüsten aşağı attı Yüzüne tükürdüğü yolcu, kadını hareket halindeki otobüsten aşağı attı         
11:31
Yasak Elma'dan 5 oyuncu birden ayrılıyor! Başrol Şevval Sam'dan ilk yorum geldi Yasak Elma'dan 5 oyuncu birden ayrılıyor! Başrol Şevval Sam'dan ilk yorum geldi         
11:31
Maaşlarını alamadıkları için Erdek Belediyesi'ni icraya veren memurların başlarına gelmeyen kalmadı Maaşlarını alamadıkları için Erdek Belediyesi'ni icraya veren memurların başlarına gelmeyen kalmadı         
11:18
Görevini kötüye kullanan doktor, 17 yaşındaki öğrencisiyle cinsel ilişkiye girip çıplak fotoğraflarını istedi Görevini kötüye kullanan doktor, 17 yaşındaki öğrencisiyle cinsel ilişkiye girip çıplak fotoğraflarını istedi         
09:57
Paraları Türk lirası karşısında değer kazanınca Bulgarlar Edirne'ye akın etti Paraları Türk lirası karşısında değer kazanınca Bulgarlar Edirne'ye akın etti         
09:05
Ermenistan Radyosu Serdar Ortaç'ın ardından Tarkan'ı da öldürülen Azerbaycan askeri olarak servis etti Ermenistan Radyosu Serdar Ortaç'ın ardından Tarkan'ı da öldürülen Azerbaycan askeri olarak servis etti         
08:17
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 24.10.2020 17:14:14. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Gaziantep'te üreticilere 30 süt soğutma tankı dağıtıldı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei