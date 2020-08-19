Gaziantep'te üretilen 750 kınalı keklik Siirt'te doğaya salındı - Son Dakika

Gaziantep'te üretilen 750 kınalı keklik Siirt'te doğaya salındı

Gaziantep Kınalı Keklik Üretme İstasyonunda yetiştirilen 750 kınalı keklik, Siirt'in Şirvan ilçesinde doğaya bırakıldı.

Gaziantep'te üretilen 750 kınalı keklik Siirt'te doğaya salındı, System.String[]

Gaziantep Kınalı Keklik Üretme İstasyonunda yetiştirilen 750 kınalı keklik, Siirt'in Şirvan ilçesinde doğaya bırakıldı.

Valilikte yapılan açıklamada, Tarım ve Orman Bakanlığı Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü'nün 2020 yılı Doğaya Keklik Yerleştirme Eylem Programı kapsamında Gaziantep'ten getirilen kekliklerin kırsalda doğal alana bırakıldığı belirtildi.

Kınalı keklik popülasyonunu artırmak ve nesillerin devamının sağlanmasının amaçlandığı dile getirilen açıklamada, doğaya salınan kekliklerin buğdaylara zarar veren böcekler ve kenelerle beslendikleri için tarım alanlarına faydalı olduğu bildirildi.

Açıklamada, kınalı kekliklerin kontrollerinin Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü, jandarma, köy muhtarlıkları ve Siirt Avcılar ve Atıcılar Spor Kulübü Derneği üyelerince yapılacağı kaydedildi.

Gaziantep, Kınalı, Şirvan, Siirt, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 19.08.2020 14:15

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Gaziantep'te üretilen 750 kınalı keklik Siirt'te doğaya salındı - Son Dakika
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